Košarka

'Imamo dovolj časa, da se pripravimo na Crveno zvezdo'

Ljubljana, 20. 04. 2026 12.24 pred 1 uro 2 min branja 0

A.V.
Cedevita Olimpija - Partizan

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnjm krogu rednega dela tekmovanja v regionalni ligi ABA z zmago proti Igokei iz Aleksandrovca s 102:88 prekinili črn niz sedmih zaporednih porazov v vseh tekmovanjih. Tako bodo Ljubljančani v četrtfinalu omenjenega tekmovanja igrali z beograjsko Crveno zvezdo, ki v ta dvoboj vstopa v vlogi (velikega) favorita.

Cedevita Olimpija je redni del lige ABA zaključila na šestem mestu. Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so na zadnji tekmi z Igokeo v določenih trenutkih spomnili na obdobje pred rezultatsko krizo, ko so z granitno obrambo in poletnim napadom lomili svoje nasprotnike tako v jadranski druščini kot evropskem pokalu.

Četrtfinalni obračun s favorizirano Crveno zvezdo bo nov velik izziv za ljubljanske košarkarje, ki bodo imeli dovolj časa za kakovostno pripravo na uglednega tekmeca. "Dobra tekma, ki pa za nas ni imela rezultatskega pomena. Zdaj nas čaka dolg odmor, skoraj tritedenski. Malo bomo odpočili igralce in se pripravljali na končnico v obeh tekmovanjih," je zadnjo tekmo skupinskega dela lige ABA pokomentiral strateg Mitrović.

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v četrtfinalu lige ABA udarili s favorizirano Crveno zvezdo.
Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v četrtfinalu lige ABA udarili s favorizirano Crveno zvezdo.
FOTO: Cedevita Olimpija

Davida Škaro, ki je bil z 19 točkami in osmimi skoki najučinkovitejši posameznik pri zmajih, posebej veseli dejstvo, da Cedevita Olimpija z zmago vstopa v končnico tekmovanja. "Zaslužena zmaga. Napadalno smo oboji igrali na zelo visoki ravni. V drugem polčasu smo uspeli zaigrati bolje tudi v obrambi in nadaljevali z odlično igro v napadu. K sreči smo zadevali tudi mete za tri točke in prekinili niz porazov. Z zmago vstopamo v končnico, kar je najpomembneje," je bil zgovoren 31-letni Dalmatinec v dresu slovenskega košarkarskega prvaka.

Da je zmaga ostala doma, je velik delež k temu prispeval slovenski reprezentančni branilec Rok Radović. Ta je, ko je bilo to najbolj potrebno, z nekaj izjemnimi posamičnimi vložki znova potrdil sloves največjega borca v vrstah Cedevite Olimpije. "Zagotovo zelo pomembna zmaga pred končnico. Zdaj nas čaka dolg premor, tako da imamo kar nekaj časa, da se ustrezno pripravimo, malo odpočijemo in pripravljeni vstopimo v dvoboj s Crveno zvezdo," pa je dejal neutrudljivi Radović. 

košarka liga aba cedevita olimpija redni del končnica crvena zvezda

Zvezdnica serije Botri v veselem pričakovanju
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Predčasna izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Predčasna izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Sanje grofov
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
