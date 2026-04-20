'Imamo dovolj časa, da se pripravimo na Crveno zvezdo'

Cedevita Olimpija je redni del lige ABA zaključila na šestem mestu. Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so na zadnji tekmi z Igokeo v določenih trenutkih spomnili na obdobje pred rezultatsko krizo, ko so z granitno obrambo in poletnim napadom lomili svoje nasprotnike tako v jadranski druščini kot evropskem pokalu.
Četrtfinalni obračun s favorizirano Crveno zvezdo bo nov velik izziv za ljubljanske košarkarje, ki bodo imeli dovolj časa za kakovostno pripravo na uglednega tekmeca. "Dobra tekma, ki pa za nas ni imela rezultatskega pomena. Zdaj nas čaka dolg odmor, skoraj tritedenski. Malo bomo odpočili igralce in se pripravljali na končnico v obeh tekmovanjih," je zadnjo tekmo skupinskega dela lige ABA pokomentiral strateg Mitrović.
Davida Škaro, ki je bil z 19 točkami in osmimi skoki najučinkovitejši posameznik pri zmajih, posebej veseli dejstvo, da Cedevita Olimpija z zmago vstopa v končnico tekmovanja. "Zaslužena zmaga. Napadalno smo oboji igrali na zelo visoki ravni. V drugem polčasu smo uspeli zaigrati bolje tudi v obrambi in nadaljevali z odlično igro v napadu. K sreči smo zadevali tudi mete za tri točke in prekinili niz porazov. Z zmago vstopamo v končnico, kar je najpomembneje," je bil zgovoren 31-letni Dalmatinec v dresu slovenskega košarkarskega prvaka.
Da je zmaga ostala doma, je velik delež k temu prispeval slovenski reprezentančni branilec Rok Radović. Ta je, ko je bilo to najbolj potrebno, z nekaj izjemnimi posamičnimi vložki znova potrdil sloves največjega borca v vrstah Cedevite Olimpije. "Zagotovo zelo pomembna zmaga pred končnico. Zdaj nas čaka dolg premor, tako da imamo kar nekaj časa, da se ustrezno pripravimo, malo odpočijemo in pripravljeni vstopimo v dvoboj s Crveno zvezdo," pa je dejal neutrudljivi Radović.
