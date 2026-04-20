'Imamo dovolj časa, da se pripravimo na Crveno zvezdo'

Cedevita Olimpija je redni del lige ABA zaključila na šestem mestu. Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so na zadnji tekmi z Igokeo v določenih trenutkih spomnili na obdobje pred rezultatsko krizo, ko so z granitno obrambo in poletnim napadom lomili svoje nasprotnike tako v jadranski druščini kot evropskem pokalu.

Četrtfinalni obračun s favorizirano Crveno zvezdo bo nov velik izziv za ljubljanske košarkarje, ki bodo imeli dovolj časa za kakovostno pripravo na uglednega tekmeca. "Dobra tekma, ki pa za nas ni imela rezultatskega pomena. Zdaj nas čaka dolg odmor, skoraj tritedenski. Malo bomo odpočili igralce in se pripravljali na končnico v obeh tekmovanjih," je zadnjo tekmo skupinskega dela lige ABA pokomentiral strateg Mitrović.