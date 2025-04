'Imamo idejo, kako se zoperstaviti Minnesoti'

Visok poraz jezernikov na zadnji tekmi rednega dela proti Portlandu, ki sicer ni odločala o ničemer, ni skazila dobre volje pri glavnemu trenerju 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redicku.

Ta je na druženju s predstavniki sedme sile večkrat poudaril, da je ponosen na prehojeno pot z moštvom v zadnjih šestih mesecih in da se je že pred dnevi s člani strokovnega vodstva povsem osredotočil na prvega nasprotnika v letošnji končnici. "Pred nami je zelo zahteven tekmec, ki lahko premaga vsakogar," je uvodoma dejal 40-letni strateg Lakersov in nadaljeval: "Minnesota je ena od štirih ekip, ki je med desetimi najboljšimi v prvenstvu tako v obrambi kot v napadu. Odlični so in, če nisi pravi, ti lahko povzročijo veliko preglavic."