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Košarka

'Imamo neugodno davčno politiko za vlaganja v šport. Klubi dihajo na škrge in posledično propadajo'

Ljubljana, 06. 07. 2026 14.18 pred 3 urami 2 min branja 2

Avtor:
M.J. S.M. +1
Saša Dončić

Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive.

"Sponzorji so ključni element pri razvoju športa. Če gre za dolgoletno partnerstvo, še toliko bolj, saj lahko klub, zveza ali posameznik planirajo delo na daljši rok. Zavedati se moramo, da imamo v Sloveniji zelo neugodno davčno politiko za vlaganja v šport. V košarki je to vidno na vsakem koraku. Klubi dihajo na škrge in praktično vsako leto se srečujemo s propadi sredin, ki so dolga leta ustvarjale ogrodje slovenske košarke. Letos je očitno to domžalski Helios," je na novinarski konferenci dejal Saša Dončić.

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"Na žalost KZS pri tem nima pravih vzvodov za rešitev situacije, na koncu pa posledice nosijo igralci in državna reprezentanca. Verjamem, da imajo odgovorni posluh za šport, pa ne samo za profesionalne kolektive, predvsem za mlade in otroke. Šport združuje, socializira in dokazano je, da se otrok, ki se v mladosti ukvarja s športom, razvije v boljšo osebo," je dejal Dončić.

Saša Dončić
Saša Dončić
FOTO: Damjan Žibert

Poleg neprijazne športno-davčne politike se Slovenija tako kot celotna Evropa v zadnjih letih srečuje z odhodi mladih igralcev v študentsko ligo NCAA, ki z visokimi zneski privablja najboljše igralce v ZDA. Letos bo kar nekaj slovenskih košarkarjev igralo v tem tekmovanju za letno plačo več kot milijon evrov.

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"To je začaran krog, KZS in ostale evropske zveze ter klubi imamo zvezane roke. Ligi NCAA finančno ne sežemo do gležnjev, hkrati pa vsi razumemo igralce, ki se jim ponujajo priložnost za življenjski zaslužek. Prilagajamo se in iščemo rešitve," je nadaljeval športni direktor KZS.

košarka saša dončić kzs

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06. 07. 2026 17.28
a pivo iz njega govori?
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