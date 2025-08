'Imamo vse, kar potrebujemo, da osvojimo šampionski prstan'

Ob Luki Dončiću so bili na novinarski konferenci prisotni tudi nekateri člani zasedbe iz Crypto.com Arene in športni direktor Rob Pelinka, ki je znova poudaril, kako pomemben je bil 1. februar 2025, ko je slovenski košarkarski superzvezdnik v eni od največjih in hkrati najbolj kontroverznih menjav v zgodovini lige NBA pristal v zvezni državi Kalifornija.

"To je zagotovo monumentalen dan za našo franšizo. Jasno, vsega tega ne bi bilo brez številnih predstavnikov kluba, ki so ustvarili pogoje za Luko prihod v Los Angeles. Če so Lakers 1. februarja izbrali Luko Dončića, je tokrat - 2. avgusta - Luka izbral naš klub. Nedvomno velik dan za organizacijo in njene navijače," je z nasmehom do ušes dejal vidno zadovoljni Pelinka.