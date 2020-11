Imenovanje Sekulića ni presenečenje, a Itoudis ostaja prioriteta

ImenovanjeAleksandra Sekulićani presenečenje, saj je bilo jasno, da prva izbira vodstva KZS Grk Dimitrios Itoudisvsaj na teh kvalifikacijskih oknih ne bo mogel voditi reprezentance. "Na izbiro smo imeli praktično le dve imeni, Aleksandra Sekulića in Jako Lakoviča. Glede na to, da slednjega klub ni želel izpustiti, smo se odločili za Sekulića," je povedal generalni sekretar KZS Rašo Nesterović.

Prioriteta ostaja Grk Itoudis

"Predsednik Matej Erjavecje bil vseskozi v stiku z Itoudisom, a glede na to, da Grk vodi CSKA Moskvo, ki igra v Evroligi, ga je bilo nemogoče pripeljati v Slovenijo. Hkrati še zdaj ne vemo, kako bo poleti. Ali bodo sploh olimpijske igre, ali bo liga NBA končala tekmovanje, ali bodo lahko naši fantje iz ZDA prišli na kvalifikacije, kako bodo potekale kvalifikacije za naslednje SP, ki naj bi se začele že naslednjo jesen ... Ogromno je odprtih vprašanj, na katera nihče nima odgovora. Z Itoudisom smo dogovorjeni, da ostanemo v stiku, in naslednje leto, ko bo več znano, določimo nadaljnje sodelovanje," je pojasnil Nesterović. Zato bo v vmesnem času vstopil Sekulić. "S Sekulićem smo se odkrito pogovorili in pogodbo podpisali le za te štiri tekme, se pravi novembrski mehurček in zadnji dve kvalifikacijski tekmi za EP februarja 2021. Čaka ga zahtevno delo, saj bo igral v razmerah, ki jih še nihče ni izkusil, hkrati pa mora Slovenijo kljub oslabljeni igralski ekipi pripeljati do zmag in evropskega prvenstva 2022," je dodal Nesterović.