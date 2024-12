Incident na tekmi Real Madrida, Serge Ibaka je napadel nasprotnika

Igralec Unicaje David Kravish je pri vodstvu Real Madrida 86:72 izvajal proste mete. Drugi prosti met je zadel, pod košem pa sta se nekdanji NBA igralec Serge Ibaka in Dylan Osetkowski borila za skok.

Na prvi pogled njuno prerivanje ni delovalo pretirano nasilno, a Ibaka se očitno s to oceno ni strinjal. Nasprotnika je potegni proti sebi in ga nato preko reklamnih panojev porinil med fotografe, ki so sedeli z njimi.