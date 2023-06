Incident v Italiji, v prvem planu pa Srb Teodosić

Na Apeninskem polotoku se odvija veliki finale končnice italijanskega košarkarskega prvenstva, kjer sodelujeta največja rivala, ki sta hkrati tudi najbogatejša kluba v ligi. Milano in Bologna sta odigrala že dve tekmi končnice, obe v lombardijski prestolnici, in gostitelji vodijo z 2:0 v zmagah. Verjetno je tudi to razlog, da je bil zvezdnik gostov Miloš Teodosić po novem porazu močno načet z živci. Srb se je ob odhodu s parketa zapletel v incident, ko se je zapodil med navijače in poskrbel za vsesplošni pretep.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Košarkarji ekipe Armani Milano so slavili tudi na drugi tekmi končnice italijanskega prvenstva proti Virtus Bologni (79:76) in so naredili pomemben korak v boju za naslov prvaka. Ob pomembni zmagi gostiteljev pa v lombardijski prestolnici še bolj odmeva incident, ki se je zgodil po tekmi. V središču pozornosti pa srbski košarkarski zvezdnik Miloš Teodosić. Eden najboljši košarkarjev Srbije vseh časov se je zapletel v škandal, potem ko se je ob izhodu z igrišča naenkrat zapodil med navijače. Gotovo ne brez razloga, a njegova poteza bo brez dvoma še nosila repe v prihodnjih dneh. "Omenjeni se je zapletel v pretep z navijači. Brez dvoma se ni tako odzval brez razloga, toda njegovo početje zaradi tega nima opravičila," med drugim piše Corriere Dello Sport. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke