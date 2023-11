Indiana do tretje zaporedne zmage

Pacers so v nizu treh zaporednih zmag. Najbolj zaslužni za zadnjo pa so Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin in Myles Turner . Prvi je ob 29 točkah zbral še deset podaj, drugi je ob 26 točkah pobral še 11 skokov, Turner pa je dvoboj končal z 21 točkami. Pri gostih je blestel Antetokounmpo, ki je dosegel 54 točk, iz igre pa zgrešil le šest metov (19/25). V statistiko je vpisal še 12 skokov, a tudi osem izgubljenih žog. Dve sta bili še posebej ključni v zadnjih napadih po trojki Haliburtona za vodstvo. Antetokounmpo je za svojim osebnim rekordom v NBA zaostal eno točko, za rekordom franšize Bucks, ki ga drži Michael Redd , pa tri. "Morali smo se spopasti z igralcem, ki je bil zelo vroč in v svojem ritmu. Mislim, da smo opravili kar se da dobro delo in v obrambi ustvarili določen kaos. Moraš malce tvegati, sicer lahko doseže tudi 60 točk. Srečo smo imeli, da smo izvlekli zmago," je po dvoboju priznal trener Indiane Rick Carlisle . Milwaukee je dvoboj odigral brez Damiana Lillarda , ki ima poškodovano mečno mišico.

Na edini preostali tekmi je 41 točk ob zmagi Atlante proti Orlando Magic s 120:119 dosegel Trae Young. Iz igre je zadel 12 od 27 metov, od tega 5 od 15 za tri točke. Pri Orlandu ni bilo posebej razpoloženega košarkarja, Jalen Suggs je edini prebil mejo 20 točk. Dosegel jih je 21 ob kar šestih ukradenih žogah. Odločilno trojko je 31 sekund pred koncem zadel Dejounte Murray (16 točk), met za zmago pri Orlandu pa je zgrešil Paolo Banchero (17 točk). Atlanta je prvič igrala v Mehiki, medtem ko so Magic tam že igrali dve tekmi proti Chicago Bulls in Utah Jazz decembra 2018. Takrat so košarkarji Orlanda obe tekmi dobili.

V naslednji noči bo na parketu znova slovenski as Luka Dončić z Dallas Mavericks (6-2). V okviru novega tekmovanja lige NBA se bodo v domači dvorani pomerili proti Los Angeles Clippers (3-4).

Prvo tekmo v tako imenovanem pokalnem tekmovanju NBA so Mavericks izgubili proti Denver Nuggets, v skupini B na zahodu pa so še New Orleans Pelicans in Houston Rockets.

Izida:

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks 126:124

Orlando Magic – Atlanta Hawks 119:120