Indiana izsilila sedmo tekmo, Haliburton poudarja: Več si ne bi mogli želeti

Košarkarji Indiana Pacers so z dominantno predstavo na šesti tekmi finala lige NBA premagali Oklahomo City Thunder, poravnali boj na štiri zmage in odločitev o prvaku preložili na sedmo tekmo. Pacers so pred domačimi navijači zmagali s 108:91 in preprečili Oklahomi, da bi osvojila svoj prvi naslov prvaka. Tudi Indiana ni bila še nikoli prvak. Odločitev o prvaku bo padla v noči na ponedeljek.