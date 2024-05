Indiana izsilila sedmo tekmo

Pascal Siakam je bil s 25 točkami najboljši strelec pri Indiani. Tyrese Haliburton jih je dodal 15 z devetimi podajami, Myles Turner pa je pomagal s 17 točkami, šest igralcev Pacers je doseglo dvomestno število točk. Na robu izločitve po sramotnem porazu na peti tekmi v New Yorku so Pacersi igrali neverjetno napadalno in dobili bitko za skoke. Hiteli so za izgubljenimi žogami, blokirali osem metov in podali 35 podaj, da bi ohranili strelsko prevlado v napadu in pokrivali talismana Knicksov Jalena Brunsona, ki je ostal pri 31 točkah.