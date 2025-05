Indiana naredila velik korak proti finalu

V končnici košarkarske lige NBA še potekajo boji za uvrstitev v veliki finale. New York Knicks so pred dnevi na tretji tekmi finala vzhodne konference izničili 20 točk zaostanka in premagali Indiana Pacers ter ostali med živimi. Odgovor Indiane na četrti tekmi je bil silovit. Gostitelji so slavili s 130:121 in v seriji povedli s 3:1. Za preboj v finale potrebujejo še eno zmago. Serija se seli v New York.