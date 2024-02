Kaotična končnica v New Yorku pripadla gostiteljem

Košarkarji Kings so v ligi NBA v Sacramentu izgubili s 110:121 proti Miami Heat in so sedaj izenačeni na sedmem mestu na zahodnem delu lige z Dallasom slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Igralci New York Knicks so doma tesno, s 113:111, premagali zadnjo ekipo lige, Detroit Pistons. Preostali tekmi večera so dobili gostje.