Indiana po podaljšku boljša od Golden Stata

Za Pacerse je novinec Chris Duarte dosegel 27 točk, še šest njegovih soigralcev pa je preseglo dvomestno število točk. Za bojevnike je 39 točk dosegel Stephen Curry. Dodal je osem podaj, a imel premalo pomoči soigralcev v boju z razpoloženimi tekmeci.

Na edini preostali tekmi so New Orleans Pelicansi (17-28) v gosteh ugnali moštvo New York Kincks (22-24) s 102:91. Šest igralcev Pelikanov je preseglo mejo desetih točk, najboljši strelec pa je bil Jonas Valančiunas z 18. Pri New Yorku sta po 17 točk dosegla RJ Barrett in Mitchell Robinson.



Izidi:

New York Knicks - New Orleans Pelicans 91:102

Dallas Mavericks - Phoenix Suns 101:109

(Luka Dončić; 28 točk, 8 skokov, 8 podaj v 38:08 minute za Dallas)

Golden State Warriors - Indiana Pacers 117:121 (podaljšek)