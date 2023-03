Indiana poglobila krizo Dallasa, 38 točk Luke Dončića zaman

Čeprav se zdi, da je kemija med Luko Dončićem in Kyriejem Irvingom dobra, se na parketu to še ni odrazilo. Dallas je izgubil štiri od petih tekem, na katerih sta igrala oba glavna zvezdnika franšize. Poraz proti Indiani, ki jo vodi nekdanji trener Mavericksov Rick Carlisle , je prišel le dva dneva potem, ko je moštvo iz Teksasa Los Angeles Lakersom dovolilo največji preobrat v tej sezoni.

Slovenski zvezdnik je na prvi tekmi po dopolnjenem 24. letu – rojstni dan je praznoval zadnji dan februarja – zopet dodobra napolnil statistične kategorije, a to ni uspelo preprečiti nadaljevanja krize Dallasa, ki mu v zaključku rednega dela sezone vse bolj polzijo tla pod nogami.

Junak gostov v American Airlines Centru je bil z 32 točkami, sedmimi skoki in šestimi asistencami Tyrese Haliburton. 23-letnik je iz igre metal 9/18 in zadel 12 od 15 prostih metov. Izdatno mu je pomagal Myles Turner s 24 točkami in štirimi blokadami. V Dallasu rojeni center se je izkazal predvsem v zadnji četrini, ko je dosegel nekaj ključnih košev.

Že omenjeni Irving je za Dallas dosegel 16 točk, devet asistenc in pet skokov. V zadnjem napadu za izenačenje ali celo zmago, v katerem se Dončić ni dotaknil žoge, je Irving ob zvoku sirene metal za tri, a neuspešno. 30-letnik je zgrešil vse štiri mete z razdalje. Isto število točk (16) je sicer dosegel Tim Hardaway mlajši, dve manj je dodal Reggie Bullock.

