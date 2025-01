Indiana prekinila zmagoviti niz Clevelanda, Knicksi povozili Milwaukee

V New Yorku je Jalen Brunson dosegel 44 točk, od tega 23 v uvodni četrtini, Karl-Anthony Towns pa 30 in 18 skokov, skupaj pa sta popeljala Knicks do zmage s 140:106 nad Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo je bil s 24 točkami prvi strelec Milwaukeeja, ki je doživel prvi poraz po treh zaporednih zmagah v ligi.

Sacramentov De'Aaron Fox se je vrnil po treh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe in s 26 točkami ter devetimi skoki popeljal Kings do zmage s 124:119 nad Bulls v Chicagu. Domantas Sabonis je k zmagi kraljev proti svoji nekdanji ekipi dodal 22 točk in 15 skokov. Košarkarji Indiane so premostili 15 točk zaostanka in v gosteh zaustavili rekorden zmagoviti niz Clevelanda, ki je trajal kar 12 tekem. Pacers so vodilno ekipo lige NBA premagali s 108:93.