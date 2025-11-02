Dallas izgubil proti Detroitu, Davis zaradi poškodbe znova ni igral

Košarkarji Indiana Pacers, finalisti minule sezone lige NBA, so v uvodu letošnje sezone po petih zaporednih porazih dočakali prvo zmago, potem ko so ponoči s 114:109 doma premagali Golden State Warriors. Houston Rockets pa so vpisali tretjo zaporedno zmago, potem ko so bili s 128:101 boljši od Boston Celtics.

Pascal Siakam FOTO: AP icon-expand

Pascal Siakam je za Indiano zadel odločilno in vodilno trojko 37 sekund pred koncem tekme, Pacers pa so nato do konca zadržali prednost. Siakam je vpisal 27 točk, Aaron Nesmith jih je prispeval 31, Quenton Jackson pa 25, od tega 12 v zadnji četrtini. Bojevnike je s 24 točkami vodil Stephen Curry, Jimmy Butler pa jih je dodal 20. Indiana (1-5), ki je v lanskem finalu lige po sedmih tekmah izgubila proti Oklahomi, je po petih tekmah brez zmage le prišla na svoj račun. Pacers imajo sicer veliko težav s poškodbami, prav na zadnji tekmi finala lani se je med drugim tudi poškodoval prvi zvezdnik Tyrese Haliburton.

Zach LaVine z 31 točkami in DeMar DeRozan z 29 točkami sta vodila Sacramento Kings do tesne zmage s 135:133 nad Milwaukee Bucks. Za kralje sta po 24 točk prispevala tudi Dennis Schröder in Domantas Sabonis, ki je ob tem pobral 13 skokov. Pri Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo vpisal 26 točk, 11 skokov in osem podaj. Volkovi iz Minnesote so bili s 122:105 boljši od Charlotte Hornets. Glavni junak dvoboja je bil s 30 točkami Julius Randle, medtem ko še vedno manjka Anthony Edwards. Za sršene, ki so izgubili tretjič zapored, je 30 točk prispeval Miles Bridges.

Kevin Durant FOTO: AP icon-expand

Houston Rockets so s 128:101 prepričljivo premagali Boston Celtics. Rakete je s 26 točkami do tretje zaporedne zmage vodil Kevin Durant, 17 jih je ob devetih skokih in osmih asistencah dodal Amen Thompson. Pri Bostonu, kjer manjka Jayson Tatum, je bil s 17 točkami najboljši Baylor Scheierman. Suvereno zmago so vpisali tudi košarkarji Orlando Magic, ki so na gostovanju v ameriški prestolnici s 125:94 ugnali Washington Wizards. Paolo Banchero je dosegel 28 točk in pobral 11 skokov, Franz Wagner je dodal 25 točk.

Ekipi Detroit Pistons in Dallas Mavericks sta sinočnji dvoboj odigrali v Mehiki in tamkajšnji prestolnici. Detroit je po zaslugi 33 točk in 10 skokov Jalena Durena slavil s 122:110. Cade Cunningham je dosegel 21 točk in vpisal kar 18 podaj. Pri nekdanji ekipi slovenskega asa Luke Dončića, Dallasu, pa je 31 točk dosegel D'Angelo Russell. Atlanta Hawks danes niso bili na delu, so pa iz kluba sporočili, da bo Trae Young zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknil na zadnji tekmi proti Brooklynu, odsoten štiri tedne.