Indiana presenetila Boston, New Orleans boljši od Sacramenta

Košarkarji Indiana Pacers in New Orleans Pelicans so prvi polfinalisti medsezonskega turnirja severnoameriške košarkarske lige NBA. Indiana je s 122:112 presenetila Boston Celtics, New Orleans pa je bil s 127:117 boljši od Sacramento Kings.

V tekmovanju, ki ga je vodstvo lige NBA uvedlo po vzoru mednarodnih pokalnih tekmovanj, so se začeli izločilni boji osmih najboljših ekip po skupinskem delu. Na vzhodu si je polfinalni nastop v Las Vegasu zagotovila Indiana, ki je bila v domači dvorani boljša od vodilne ekipe lige. Predvsem v drugem polčasu so Pacers stopili na plin, v tretji četrtini so namreč nadoknadili razliko in dvoboj proti Bostonu na koncu dobili s 122:112. Tyrese Haliburton je dosegel trojni dvojček s 26 točkami, 10 skoki in 13 podajami, še pet drugih košarkarjev Indiane pa je preseglo dvomestno število točk, 21 jih je dosegel Buddy Hield. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pri Bostonu sta bila najbolj razpoložena Jayson Tatum (12 skokov) in Jaylen Brown, ki sta prispevala 32 oz. 30 točk. Zaradi poškodbe mečne mišice je vnovič manjkal Kristaps Porzingis. Indiana se bo v polfinalu pomerila z boljšim iz obračuna med New York Knicks in Milwaukee Bucks. Na zahodu si je prvo polfinalno vstopnico priborilo moštvo iz New Orleansa. Celotna prva peterka pelikanov je presegla dvomestno število točk, s 30 pa je izstopal Brandon Ingram. Jonas Valančiunas je 18 točkam dodal 11 skokov, Herbert Jones pa je dosegel 23 točk. Pri Sacramentu, ki je bil domačin četrtfinalnega dvoboja, je 30 točk dosegel De'Aaron Fox, potem ko je zadel 10 od 25 metov iz igre, a od tega le en poskus od sedmih za tri točke. Domantas Sabonis je dosegel trojni dvojček s 26 točkami, 13 skoki in 10 podajami, a je bilo to ob več razpoloženih gostujočih košarkarjih premalo za napredovanje. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na tekmi v Sacramentu je prišlo tudi do neljubega dogodka, saj je po zastoju srca umrl eden od navijačev. Kljub takojšnji zdravniški pomoči mu niso mogli več pomagati, je v izjavi za javnost sporočila domača franšiza. V polfinalu pelikane čakajo bodisi Los Angeles Lakers bodisi Phoenix Suns. Ti se bodo tako kot oba preostala vzhodna tekmeca pomerili v noči s torka na sredo. Polfinalni tekmi v noči s srede na četrtek ter finale s sobote na nedeljo bodo v Las Vegasu, finalni obračun pa za razliko od polfinalnih ne bo štel v skupek rednega dela lige NBA. Liga NBA, izida:

Indiana Pacers - Boston Celtics 122:112

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 117:127 icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke