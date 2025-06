Indiana še naprej preseneča, z domačo zmago je povedla v finalu

"Ben Mathurin je bil danes odličen s klopi," je dejal Haliburton, ki je sam dosegel 22 točk in 11 podaj.Pri gostih sta bila najboljša Jalen Williams in Shai Gilgeous-Alexander, ki sta dosegla 26 oziroma 24 točk."V zadnji četrtini so nas resnično prekašali na obeh straneh," je po tekmi dejal trener Oklahome Mark Daigneault."Mislim, da so bili v odlični formi glede fizične pripravljenosti in pritiska v obrambi. Potem so bili dobri tudi glede hitrosti v napadu. V zadnji četrtini so preprosto nabrali veliko več kakovostnih žog kot mi," je pred četrto tekmo, ki bo prav tako v Indianapolisu, dejal Daigneault.

Izid, končnica, tretja tekma finalne serije:

Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder 116:107

Indiana je povedla v zmagah z 2:1