Indiana si je zagotovila finalni 'zmenek' z Oklahomo

Indiano je na odločilni šesti tekmi finala vzhoda v dvorani Gainbridge Fieldhouse z 31 točkami vodil Pascal Siakam , Tyrese Haliburton pa je dodal 21 točk in 13 asistenc. Pri Newyorčanih sta bila najboljša OG Anunoby s 24 točkami in Karl-Anthony Towns z 22 točkami in 14 skoki. Košarkarji Indiane bodo drugič v zgodovini franšize igrali v finalu lige NBA in bodo lovili svoj prvi naslov, ko se bo v četrtek začel veliki finale v Oklahoma Cityju.

Kratkohlačniki, ki so osvojili dva naslova prvaka NBA v letih 1970 in 1973, še vedno iščejo svojo prvo pot v finale po letu 1999. Zvezdniški napadalec Siakam je bil razglašen za najkoristnejšega igralca finala vzhodne konference, saj se je vrnil po razočaranju v peti tekmi, ko so Knicksi s prevladujočo obrambo podaljšali niz. "Po peti slabi tekmi smo se želeli vrniti," je dejal Siakam. "In 100-odstotno verjamem v svoje soigralce. Kadarkoli smo na tleh, vedno najdemo pot - in to nam je uspelo nocoj."

Sedem igralcev Pacers je doseglo dvomestno število zadetkov. Ta dosežek vključuje tudi 18 točk s klopi Obija Toppina in 11 točk rezervnega igralca Thomasa Bryanta, ko so rezervisti Pacers premagali rezerviste Knicks z 38:20. Oklahoma je pred tem s 4:1 v zmagam izločila Minnesoto, krvnike Los Angeles Lakers Luke Dončića v prvem krogu letošnje končnice.