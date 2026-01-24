Indiana ugnala Oklahomo, Houston tesno slavil v Detroitu

Pacersi so po porazu v napeti sedmi tekmi finala junija lani, ko je njihov organizator igre Tyrese Haliburton utrpel hudo poškodbo ahilove tetive, dosegli zmago v Oklahoma Cityju. Gostiteljica dvoboja je s 37 zmagami in zdaj devetimi porazi najboljša ekipa lige ta čas, igrala pa je proti eni najslabših, saj imajo Pacersi le 11 zmag ob kar 35 porazih.
Vendar so Pascal Siakam z 21 točkami in njegovi soigralci hitro prevzeli vodstvo in ga niso več izpustili iz rok. Thunderji so ostali v igri po zaslugi svojega kanadskega zvezdnika Shaija Gilgeous-Alexandera, ki je bil neustavljiv s 47 točkami ob metu 17:28, dobro pa ga je podpiral Chet Holmgren s 25 točkami in 13 skoki. Prvi je celo približal domače na točko le nekaj sekund pred koncem, preden je Jarace Walker (26 točk) zapečatil zmago s črte prostih metov. Isaiah Joe je nato zgrešil trojko, ki bi domačim prislužila podaljšek.
Houston je na tekmi med dvema zelo atletskima ekipama prevzel nadzor po zaslugi neustavljivega Kevina Duranta, ki je pri 37 letih v svoji 19. sezoni v NBA znova virtuozno odigral in zbral 32 točk ob metu 11:19. Nobenemu igralcu Pistonsov ni uspelo doseči 20 točk, organizator igre Cade Cunningham pa je ostal z le 12 točkami ob osmih podajah. Domača ekipa je bila preveč nenatančna pri metih z razdalje, zadela je le 21,9 odstotka tovrstnih metov, čeprav je bila v ospredju pod obroči (43:35). Detroit ostaja na vrhu vzhodne konference, Houston pa je četrti v zahodni.
Boston Celticsi so zmagali v razburljivi tekmi po dveh podaljških s 130:126 proti Brooklyn Netsom. Payton Pritchard je bil prvi strelec Celticsov z 32 točkami, Michael Porter Jr. pa jih je dodal 30. Nic Claxton je z odbito žogo in košem za Netse izenačil dve sekundi pred koncem zadnje četrtine. Ko so Celticsi tri sekunde pred koncem prvega podaljška zaostajali za tri točke, je trener Joe Mazzulla v igro poslal rezervnega igralca Huga Gonzaleza, ki je po podaji iz avta stekel v kot za trojko ob sireni. V dodatnih petih minutah so dominirali Jaylen Brown (27 točk, 10 skokov, 12 podaj) in njegovi soigralci.
Liga NBA, izidi:
Detroit Pistons - Houston Rockets 104:111
Atlanta Hawks - Phoenix Suns 110:103
Brooklyn Nets - Boston Celtics 126:130
Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings 123:118
Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 127:133
Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers 114:117
Milwaukee Bucks - Denver Nuggets 100:102
Portland Trail Blazers - Toronto Raptors 98:110
