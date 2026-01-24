Indiana ugnala Oklahomo, Houston tesno slavil v Detroitu

Pacersi so po porazu v napeti sedmi tekmi finala junija lani, ko je njihov organizator igre Tyrese Haliburton utrpel hudo poškodbo ahilove tetive, dosegli zmago v Oklahoma Cityju. Gostiteljica dvoboja je s 37 zmagami in zdaj devetimi porazi najboljša ekipa lige ta čas, igrala pa je proti eni najslabših, saj imajo Pacersi le 11 zmag ob kar 35 porazih.

Vendar so Pascal Siakam z 21 točkami in njegovi soigralci hitro prevzeli vodstvo in ga niso več izpustili iz rok. Thunderji so ostali v igri po zaslugi svojega kanadskega zvezdnika Shaija Gilgeous-Alexandera, ki je bil neustavljiv s 47 točkami ob metu 17:28, dobro pa ga je podpiral Chet Holmgren s 25 točkami in 13 skoki. Prvi je celo približal domače na točko le nekaj sekund pred koncem, preden je Jarace Walker (26 točk) zapečatil zmago s črte prostih metov. Isaiah Joe je nato zgrešil trojko, ki bi domačim prislužila podaljšek.