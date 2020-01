Indiana v gosteh ugnala Denver, Čančar vnovič 'obsedel'

Ekipa Indiana Pacers je na tekmi košarkarske lige NBA v gosteh s 115:107 premagala Denver, pri katerem Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro. Pri domačih se je s 30 točkami in desetimi skoki izkazal srbski center Nikola Jokić, pri gostih pa so kar trije košarkarji na koncu zbrali 22 točk, in sicer T.J. Warren, Domantas Sabonis (15 skokov) in Malcolm Brogdon. Denver bo v noči na torek v gosteh igral proti Minnesoti Timberwolves.

VEČ VIDEOVSEBIN 01:38 Vrhunci tekme Denver Nuggets - Indiana Pacers 01:26 Vrhunci tekme San Antonio - Miami Heat