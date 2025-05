Indiana Antetokounmpa in druščino poslala na 'zaslužen' dopust, branilci naslova preskočili Orlando

Branilci naslova lige NBA bodo v drugem krogu igrali z New York Knicks ali Detroit Pistons. Kratkohlačniki vodijo v seriji proti Pistons s 3 : 2, čeprav so na peti tekmi na domačem parketu izgubili s 103 : 106. Kelti so v Bostonu na poti do napredovanja uspešno zaustavili zvezdnika Magic Paola Banchera. Ta je odšel na klop s petimi prekrški. Jayson Tatum je dosegel 35 točk, 10 podaj in osem skokov, Celticsi pa so v torek zvečer opustili svoj običajni boj za trojke in premagali Orlando s 120 : 89 v peti tekmi končnice prvega kroga.