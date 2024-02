Dončić, ki je bil četrtič v začetni peterki zahoda, 'srečen' ob porazu

V Indianapolisu so bili zbrani najboljši košarkarji v ligi NBA. Luka Dončič na All-Star vikendu sodeluje petič in je četrtič tekmo začel v prvi postavi ter tudi kot prvi strelec lige NBA s povprečjem 34,5 točke. Dončić in drugi zvezdniki so se merili na tekmi zvezd med selekcijama vzhodne in zahodne konference, dan prej pa so tekmovali v zabijanju in metanju trojk. Tako kot lani sta bila v tem najboljša Mac Maclung, ki igra v razvojni ligi, in Damian Lillard. Na tekmi veh zvezd je 211:186 zmagal vzhod. Luka Dončić je dosegel sedem točk, dodal je še prav toliko skokov in asistenc. MVP ekshibicijske tekme je postal Damian Lillard, ki je bil z 39 točkami prvi strelec vzhoda. Prejel je nagrado, ki nosi ime Kobeja Bryanta. Tekmo si lahko ogledate v bogatem arhivu VOYO.