Infarktna končnica polfinala: trojke, zabijanje in prekršek za zgodovino

Polfinalni spektakel med Slovenijo in Francijo je bil poln vzponov in padcev ter nabit s čustvi. Eden najboljših posameznikov Slovenije Urban Kroflič je ob stoodstotnem metu v uvodnih sedmih minutah vknjižil osem točk, nato pa zaradi poškodbe sklenil obračun. Varovanci Danijela Radosavljevića so se kljub temu borili naprej, po prvi četrtini vodili za dve točki, na odmor pa odšli ob vodstvu z 52:47. Francozi so nato pokazali drugačen obraz in prišli do preobrata, v zadnjo četrtino pa sta ekipi vstopili s poravnanim izidom. V ljubljanskih Stožicah so si gostje uspeli priigrati kar sedem točk prednosti, kar je sledilo, pa je nekaj, česar slovenski košarkarji ne bodo pozabili do konca svojih življenj.

Razburljiva končnica polfinala

Za znižanje na -5 se je pod francoski koš prikradel Samed Grošić, za naslednje točke pa je s trojko poskrbel Mark Padjen. Omenjena sta izpeljala akcijo za izenačenje, ki jo je z zabijanjem zaključil Padjen, v naslednjem napadu pa z metom s precejšnje razdalje poskrbel za novo slovensko vodstvo in evforijo na tribunah ljubljanske dvorane. Filip Petkovski je s trojko prednost povišal na +6, naslednji trenutki pa so pripadli Francozom, ki so natanko 30 sekund pred zadnjim zvokom sirene izenačili na 89:89. Slovenci so 8,4 sekunde pred koncem izgubili posest, Francozi pa nato neuspešno zaključili napad. Žoga je pristala v rokah Petkovskega, ki je izkoristil neizkušenost nasprotnikov in sedem desetink pred zaključkom polfinala izsilil osebno napako.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Francija - Slovenija Luka Kotnik

Francija - Slovenija Luka Kotnik

Francija - Slovenija Luka Kotnik

Francija - Slovenija Luka Kotnik

Francija - Slovenija Luka Kotnik

Francija - Slovenija Luka Kotnik

Francija - Slovenija Luka Kotnik

Francija - Slovenija Luka Kotnik

Francija - Slovenija Luka Kotnik

Francija - Slovenija Luka Kotnik



















Na voljo je imel dva prosta meta in bil zanesljiv v obeh primerih, dramatična končnica pa se je končala z novo izgubljeno žogo Francozev in zgodovinskim slavjem Slovencev. "To je pokazatelj, kakšna ekipa smo, kakšna kemija je med nami," je dejal Petkovski in na vprašanje, kaj lahko pričakujemo v finalu, odgovoril kratko in jedrnato: "Zmago." Bravure slednjega je moral zaradi petih osebnih napak s klopi spremljati Padjen, ki je bil s 25 točkami z naskokom najučinkovitejši posameznik slovenske reprezentance: "Mene je skoraj infarkt, ampak vsa čast za ta skok, vsa čast za ta prekršek. Zahvalil bi se tudi publiki, ki je prišla v res velikem številu. Brez njih zagotovo ne bi mogli zmagati."