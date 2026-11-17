icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Malika Andrews AP

Malika Andrews AP

Malika Andrews AP

Malika Andrews AP

Malika Andrews AP

Malika Andrews AP

Malika Andrews AP













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Po eni izmed številnih zmag Lakersov v tej za njih zelo uspešni sezoni, jezerniki imajo na svojem računu kar osem zaporednih uspehov v ligi NBA in držijo celo prvo mesto v ligi, sta bila v središču pozornosti (spet) Malika Andrews in Luka Dončić.

Malika Andrews FOTO: AP

Omenjeni posnetek je sicer že malce odmaknjen, a je le en izmed v vrsti podobnih, ko gre za pogovore na parketu tik po tekmi in ki jih vodi ESPN-jeva novinarka Malika Andrews in ko ji nasproti stoji nihče drug kot Dončić. Pogovor slovenskega zvezdnika z ameriško novinarko je na družbenih omrežjih sprožil val šal in milijone ogledov.

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Slovenskega košarkarskega zvezdnika je za ESPN intervjuvala priljubljena ameriška novinarka. Med pogovorom sta bila oba dobro razpoložena in nasmejana, kar ni ušlo pozornosti uporabnikov družbenih omrežij.

Eden izmed navijačev je posnetek naknadno predelal ter mu dodal romantično glasbo, video pa se je hitro razširil po spletu. Objava je zbrala več kot štiri milijone ogledov, številni uporabniki pa so se zabavali ob domnevni "kemiji" med sogovornikoma.

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Eden izmed navijačev je posnetek naknadno predelal ter mu dodal romantično glasbo, video pa se je hitro razširil po spletu. Objava je zbrala več kot štiri milijone ogledov, številni uporabniki pa so se zabavali ob domnevni "kemiji" med sogovornikoma.

Čeprav je Dončić po odmevnem razhodu z nekdanjo zaročenko Anamarijo Goltes trenutno (uradno) samski, so ugibanja navijačev predvsem predmet šal. Andrewsova je namreč poročena z novinarjem ESPN Davom McMenaminom.

Malika Andrews FOTO: AP

Lakerse in njihove navijače sicer precej bolj kot govorice zanima Dončićeva forma na igrišču in ta je v tekoči sezoni izjemna. Statistika veliko pove, a ne vsega. Razkriva tudi, da je 28-letni Ljubljančan prvo ime najmočnejše košarkarske lige na svetu ta hip. Brez dvoma tudi glavni kandidat za laskavo lovoriko MVP-ja sezone.