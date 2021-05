IO KZS potrdil Aleksandra Sekulića za naslednji dve leti

Člani izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije (KZS) so na 51. redni seji za selektorja moške članske reprezentance za obdobje dveh let potrdili Aleksandra Sekulića, so sporočili s KZS. Reprezentanco čez dober mesec čaka nastop na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu, seznam vabljenih igralcev na priprave bo Sekulić razkril v torek.

IO je ob tem sprejel nekaj sprememb in dopolnitev registracijskega, disciplinskega in tekmovalnega pravilnika. Tako bo 1. SKL za člane tudi v sezoni 2021/22 štela 11 ekip, zmanjšanje števila ekip v 3. SKL za člane pa se iz sezone 2022/2023 zamakne v sezono 2023/2024. Člani so bili seznanjeni tudi s prilagojenim formatom tekmovanj mlajših reprezentančnih kategorij za letošnje poletje, ki jih je pred nekaj dnevi objavila mednarodna košarkarska organizacija Fiba. Evropska prvenstva mlajših reprezentančnih kategorij izjemoma namreč ne bodo potekala v klasičnem formatu, saj bo namesto prvenstva z več udeleženci izvedenih več turnirjev s po šestimi nastopajočimi. Prav tako se je nadaljevala obsežna debata o tekmovanju mlajših starostnih kategorij v prihodnjih tekmovalnih sezonah, ki se je razvila na aprilski seji. Kot so zapisali pri KZS, je večina mladih košarkarjev in košarkaric zaradi ukrepov, vezanih na epidemijo covida-19, izgubila več mesecev treningov in igranja košarke. Zato je IO sprejel sklepa, ki so ju predlagali strokovni svet, tekmovalna komisija in registracijska komisija KZS. Tako bo v tekmovalni sezoni 2021/2022 potekalo prehodno obdobje, v katerem bodo ostale mlajše starostne kategorije nespremenjene glede na aktualno tekmovalno sezono 2020/2021, vendar tako, da v tekmovanjih lahko nastopajo tudi leto starejši igralci. Obenem bodo v tekmovalni sezoni 2022/2023 izvedli tekmovanje v starostnih kategorijah U20, U18, U16, U14 in U12 za fante in dekleta. Naslednja seja IO KZS bo 10. junija, ko bo tudi redna letna skupščina.