Ionescu in druščina do prvega naslova v ligi WNBA

Košarkarice New York Liberty so osvojile zgodovinski prvi naslov v severnoameriški poklicni ligi WNBA, potem ko so na odločilni peti tekmi velikega finala po podaljšku s 67:62 premagale Minnesoto Lynx. To je za mesto New York prvi košarkarski naslov po letu 1973, ko so Knicks osvojili ligo NBA.