Irving je blestel, Dončić mu je sledil, neverjetni Jokić pa je pokopal Dallas

To je bil že drugi zaporedni poraz Dallasa in peti na prvih desetih obračunih sezone, a verjetno tudi najbolj boleč do zdaj. Verjetno Mavericksi ne bodo velikokrat izgubili na tekmi na kateri Kyrie Irving in Luka Dončić skupaj dosežeta več kot 70 točk, a resnici na ljubo bodo upali, da se v prihodnje čim manjkrat soočijo z Nikolo Jokićem, ki je novo sezono začel v naravnost neverjetni formi.

Nov poraz Dallasa je sicer znova napovedal zaostanek po prvi četrtini, ki so jo domačini dobili z izidom 35:29. V prvih 12 minutah je pri Denverju s 13 točkami blestel Michael Porter, ki je ključno vlogo odigral tudi v zadnjih minutah tekme. Kljub zaostanku po prvi četrtini, so Mavericksi na odmor med polčasoma odšli s prednostjo 63:60 in upanjem, da bodo prvič letos zmagali po zaostanku v prvi četrtini.