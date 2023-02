Irving na debiju vodi Dallas do zmage v mestu angelov

Kyrie Irving je v Los Angelesu proti Clippersom debitiral za Dallas Maverickse. Že po prvi četrtini je bilo jasno, da se v novem dresu počuti dobro, saj jo Mavsi vodili 41:25. Na polčas so Teksašani odšli s prednostjo 60:52, Irving pa je v tem času zbral 13 točk. Luka Dončić na tekmi ni igral zaradi poškodbe stopala.

Kyrie Irving se v dresu svojega četrtega moštva v ligi NBA očitno počuti odlično. Tekmo je seveda začel v prvi postavi, svoj prvi koš pa je zadel po štirih minutah igre po podaji Dwighta Powella. Kmalu za tem sta sledili dve trojki organizatorja igre in Dallas je v mestu angelov vodil že 24:9. Poleg Irvinga so tekmo ob odsotnosti prvega zvezdnika moštva Luke Dončića, ki še vedno ni nared po poškodbi stopala, začeli Tim Haradway ml., Josh Green, Reggie Bullock in Dwight Powell. Markieff Morris, ki je v Dallas v zamenjavo za Spencerja Dinwiddieja in Doriana Finneyja-Smitha prišel skupaj z Irvingom na tekmi ni zaigral, kar je jasen znak, da trener Jason Kidd nanj letos ne računa resno.

Predvsem Bullock je na začetku tekme bil nezaustavljiv, saj je po zgolj osmih minutah igre na svojem računu imel že 15 točk. Pri Clippersih sta tekmo začela oba prva zvezdnika Paul George in Kawhi Leonard. Odlično pa je zanje igral Terrence Mann, ki je po prvih 24 minutah igre na svojem računu imel 15 točk. Drugi polčas so Clippersi po zaostanku 60:52 med odmorom začeli bolje in v zadnjih 12 minut igre so vstopili z zaostankom zgolj treh točk (81:78). Pri Mavericksih je tekmo na klopi začel letos odlični Christian Wood, kateremu Kidd po povratku po poškodbi ne namenja tako veliko minutažo, kot pred njo.

