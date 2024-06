Irving: Naj fantje uživajo v trenutku, velik privilegij je igrati v finalu

Kyrie Irving in P. J. Washington sta na druženje s predstavniki sedme sile prišla dobro razpoložena. Prvi je prekaljeni lisjak, ki je že izkusil čar zmagoslavja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, drugi pa si to neizmerno želi občutiti prvič v svoji karieri.

Dvoboj z Boston Celticsi je še zadnja stopnička proti tako želenemu naslovu prvaka, kar pa bo vse prej kot lahka naloga. "Iz osebne izkušnje lahko povem, da so to nepopisni občutki. Že samo dejstvo, da si moral do velikega finala prehoditi dolgo in trnovo pot, na njej med drugimi premagati tako kakovostna moštva, kot so Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves, je izjemen dosežek. Bodimo pošteni, na začetku sezone nam nihče ni pripisoval niti odstotka možnosti, da bomo igrali v finalu tekmovanja. A z določenimi koraki v pravo smer je ekipa samo rasla in prišla do te točke, da se lahko povsem enakovredno kosa z najboljšimi v ligi. Dallas je več kot zasluženo tu, kjer je," je uvodoma dejal Irving, ki ga v prihodnjih dneh v zvezni državi Massachusetts čaka vse prej kot topel sprejem.