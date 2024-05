Irving o ključu do uspeha proti Clippersom: Smo skupina nesebičnih ljudi

"Iskren bom z vami, tako sem utrujen. V prvem polčasu sem res intenzivno igral v obrambi, kar me je povsem izmučilo, zato sem hvaležen soigralcem, ki so me dvignili na noge," je takoj po tekmi povedal junak šeste tekme Kyrie Irving , ki je vknjižil 30 točk, od tega pa jih je 28 dal v drugem polčasu in s tem tekmo prevesil na stran moštva Teksasa: "Po prvem polčasu je bilo 52:52, tako da bi se tekma lahko prevesila v katero koli smer, zato smo vedeli, da bo ključna tretja četrtina. Na srečo smo takoj na začetku pobegnili, ostalo je sedaj že zgodovina."

Mavericksi so se šele drugič v zadnjih 13 sezonah uvrstili v konferenčni polfinale končnice lige NBA, za kar je bilo po besedah Irvinga ključno: "Zaupanje v soigralce. Smo skupina nesebičnih ljudi. Poglejte naokoli in našli boste fante, ki jim ni težko igrati obrambe, ki radi pomagajo v napadu in z veseljem drug drugemu krijemo hrbet. Veliko o nas pove dejstvo, da proslavimo vsako malo zmago. Na treningih drug drugega potiskamo do meja, da smo potem na tekmah lahko vsi na visokem nivoju, usklajeni in to je mislim, da ključno."