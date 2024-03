Irving o neverjetnem metu za zmago: To je bil čisti instinkt

OGLAS

Dallas je imel ob rezultatu 105:105 za napad za zmago še 2,8 sekunde. Avt s strani je izvedel Maxi Kleber in podal vtekajočemu Kyrieju Irvingu, ki je žogo dobil na črti za tri točke in z njo v rokah nadaljeval prodor proti raketi Denverja. A ker časa ni bilo več veliko, se je 31-letni Avstralec na robu rakete odločil za nenavaden met z levo roko, nekoliko podoben metu, ki ga je nekoč mojstrsko izvajala legenda slovenske košarke Ivo Daneu. Irvinga je pri tem oviral tudi visokorasli Nikola Jokić, a neuspešno. Žoga je tik pred zvokom sirene končala v košu gostov in košarkarji ter navijači Dallasa so se lahko razveselili zmage. Junaka tekme so v ekstazi veselja soigralci podrli na tla in na čelu s solastnikom moštva Markom Cubanom začeli proslavljati še kako pomembno zmago v boju za uvrstitev v končnico.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Videl sem že veliko odličnih metov, a mislim, da je ta bil najboljši," je po tekmi priznal eden izmed boljših posameznikov Dallasa Dereck Lively in o junaku tekme dodal: "Zaupamo Kyrieju. Takoj, ko mu damo žogo, vemo, da bo našel strel ali pripravil priložnost za koga drugega. Kadar koli dobi žogo, se lahko samo usedeš in opazuješ, kako mu uspeva. In tudi tokrat mu je."

Kyrie Irving FOTO: AP icon-expand

Met Irvinga je bil za Dallas sanjski zaključek tekme, ki je bila polna preobratov in napeta od začetka do konca. Zaključno akcijo je Irving opisal kot eno od tistih akcij, ki se zgodi, ne da bi pri tem veliko razmišljali, saj ni bilo časa za analizo situacije: "To je akcija, ki jo pogosto vadimo na treningu. Zdela se je primerna situaciji, imel sem zaupanje soigralcev na parketu in srečo, da mi je uspelo z levico zadeti 'floater' izza črte prostih metov. Ko sem se odločil za met, sem mislil, da sem bližje raketi, vendar je bil koš precej daleč. Bilo je tako vznemirljivo. To, da sem dosegel takšen koš za zmago, je nekaj posebnega."

Kyrie Irving FOTO: AP icon-expand

Irving sicer na treningih veliko časa posveča treniranju spretnosti z levo roko. Čeprav se je rodil kot levičar, so Irvingu med šolanjem na katoliški šoli leta 1996 celo odsvetovali uporabo leve roke. A Irving nasvetov ni poslušal in je postal eden najboljših košarkarjev na svetu, kar se tiče enakovredne uporabe obeh rok. Ure in ure treninga so se mu tokrat obrestovale na najlepši možen način.

"Včasih porabim po eno uro na dan za vadbo z levo roko, česar nihče ne vidi. Kot majhen branilec moraš biti dober z obema rokama in to je nekaj, na čemer delam že od otroštva. Poskušam delati na stvareh, ki jih obramba ne pričakuje," je po tekmi razkril Irving in o metu, ki je Dallasu prinesel 39. zmago v sezoni priznal: "To je bil čisti instinkt. Videl sem, da mi je Jokić zaprl pot v desno in me tako prisilil, da ostanem znotraj črte za tri točke. Takoj ko sem ga začutil za sabo, sem si rekel: imam odprt met z levo roko, zakaj ne bi poskusil? Tako nekako sem to videl."

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Kako neverjeten met je uspel Irvingu, dokazuje tudi odziv Luke Dončića, ki tako kot mnogo gledalce tekme ni mogel verjeti, kaj je uspelo njegovemu soigralcu. Dončić je sicer minuto in 26 sekund pred koncem tekme zadel enega od dveh prostih metov in Maverickse popeljal v vodstvo s 102:100. Nuggetse je hitro v igro vrnil Jokić, ki je izid poravnal, nato pa je s trojko 28 sekund pred koncem tekme vodstvo zagotovil Jamal Murray. Tokrat je milo za drago nemudoma vrnil Dončić, ki je s trojko izenačil na 105:105, po zgrešenem metu Murrayja pa je priložnost za zmago prišla v roke Dallasa oziroma bolje rečeno Irvinga. Kaj se je zgodilo zatem, že veste.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Tega strela ne bi dosegel, če Luka ne bi izenačil tekme. Danes je bil neverjeten. Trojka, ki jo je zadel za izenačenje, je bila prav tako pomembna kot moj met za zmago," je slovenskega soigralca pohvalil Irving. Oba pa je po tekmi pohvalil glavni trener Dallasa Jason Kidd: "Kai se bo verjetno v zgodovino zapisal, kot eden najboljših 'finišerjev' akcij v zgodovini lige. Njegova igra tako z desnico kot tudi z levico je tako naravna. Luka nas je z izenačenjem spravil v dober položaj, Kai pa je znal prebrati situacijo, dobiti žogo in zadeti. Poklon tudi Maxiju Kleberju, ki je podal pri obeh ključnih koših."

Statistika tekme: Dallas Mavericks vs. Denver Nuggets FOTO: Sofascore.com icon-expand

Statistika tekme Dallas Mavericks - Denver Nuggets Mavericksi so se z 39. zmago v sezoni povzpeli na sedmo mesto zahodne konference, Nuggetsi pa so po 21. porazu v sezoni padli na drugega. Če bi tako ostalo po koncu rednega dela, bi moral Dallas v dodatne kvalifikacije za končnico in bi v primeru zmage proti osmouvrščenemu moštvu nato v prvem krogu končnice igral prav z Denverjem. Dallas naslednja tekma čaka v noči iz torka na sredo, ko bodo v teksaškem derbiju gostovali pri San Antonio Spursih. Slednji se nahajajo na zadnjem mestu zahodne konference, so pa ponoči z zmago po podaljšku s 122:115 premagali Brooklyn Netse. Izidi košarkarske lige NBA: Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 140:129 Detroit Pistons - Miami Heat 101:104 Dallas Mavericks - Denver Nuggets 107:105 (Luka Dončić: 37 točk, 10 skokov v 40:08 minute za Dallas) Orlando Magic - Toronto Raptors 111:96 Washington Wizards - Boston Celtics 104:130 San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 122:115 (po podaljšku) LA Clippers - Atlanta Hawks 93:110