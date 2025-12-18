Naslovnica
Košarka

Irving obdaril soigralce ter se 'stepel' z robotom. Zmagal je ...

Dallas, 18. 12. 2025 11.07 pred 59 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.J.
Kyrie Irving

Kyrie Irving je le nekaj ur po tem, ko je soigralce pri Los Angeles Lakersih obdaroval Luka Dončić, poskrbel za prijetno božično gesto. Soigralce pri ekipi Dallas Mavericks je na treningu presenetil z golf vozili, vsak pa je bil opremljen z imenom igralca in številko dresa. Irving je zaradi hude poškodbe kolena še vedno na stranskem tiru. A očitno v vse boljšem fizičnem stanju, kar je nakazal ob "pretepu" z robotom ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na obisku v treningu centru ekipe Dallas Mavericks so bili Kitajci. Z njimi v družbi pa tudi robot, ki je zbranim košarkarjem Dallasa in vodstvu pokazal vse, kar zna. Tudi borilne veščine mu niso (bile) tuje. A le do določene mere, oziroma do določene zmogljivosti. Prvi zvezdnik Teksašanov Kyrie Irving, ki se šele vrača po hudi poškodbi kolena, mu je namreč dal vetra. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Robot je kazal svoje borilne veščine, Irving pa ga je porinil in skoraj pokvaril. Tudi kitajski proizvajalci niso mogli skriti začudenja. Kisli nasmešek je povedal vse in več ... "Hudo mi je, upal in verjel sem, da je močnejši in ne bo kar padel. Se mu iskreno opravičujem," je zbranim novinarjem med druženjem v centru Dallasa malo v šali, a precej zares zaupal Irving.

košarka irving

Giddey vknjižil šesti trojni dvojček sezone in vodil Chicago do zmage

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gmajna
18. 12. 2025 12.07
Ko bo Robot močnejši bo težava?
Odgovori
0 0
Morgoth
18. 12. 2025 11.59
Subprimat razmišlja samo o nasilju... Spet stereotip počne stereotipne stvari...
Odgovori
+1
1 0
ole ole
18. 12. 2025 11.53
folk nima za jest te se pa preseravajo.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
18. 12. 2025 11.49
Kje so pa Banane?
Odgovori
+2
2 0
kick.your-ass
18. 12. 2025 11.49
Vsec mi da niso naredili moške frizure. Imajo pravico do svojega prepričana 🤷
Odgovori
+1
2 1
ptuj.si
18. 12. 2025 11.42
Kar nekaj.
Odgovori
+2
2 0
