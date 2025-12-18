Irving obdaril soigralce ter se 'stepel' z robotom. Zmagal je ...

Na obisku v treningu centru ekipe Dallas Mavericks so bili Kitajci. Z njimi v družbi pa tudi robot, ki je zbranim košarkarjem Dallasa in vodstvu pokazal vse, kar zna. Tudi borilne veščine mu niso (bile) tuje. A le do določene mere, oziroma do določene zmogljivosti. Prvi zvezdnik Teksašanov Kyrie Irving , ki se šele vrača po hudi poškodbi kolena, mu je namreč dal vetra.

Robot je kazal svoje borilne veščine, Irving pa ga je porinil in skoraj pokvaril. Tudi kitajski proizvajalci niso mogli skriti začudenja. Kisli nasmešek je povedal vse in več ... "Hudo mi je, upal in verjel sem, da je močnejši in ne bo kar padel. Se mu iskreno opravičujem," je zbranim novinarjem med druženjem v centru Dallasa malo v šali, a precej zares zaupal Irving.