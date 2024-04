Irving: Objem z Luko? To je bil objem bratov po epski bitki

Kyrie Irving in Luka Dončić sta na tekmi lige NBA proti moštvu Houston Rockets skupaj dosegla 85 točk. Po epskem scenariju in odigranem podaljšku je Dallas prišel do sedme zaporedne domače zmage in se na moč približal neposredni uvrstitvi v končnico. Prvi strelec tekme Irving, ki je z 48 točkami dosegel največ točk v sezoni, je bil po obračunu povsem sesut ...

Kyrie Irving je bil tokrat prvi strelec Teksašanov z 48 točkami, slovenski as Luka Dončić pa je po tekmi premora dosegel 37 točk, 12 podaj in devet skokov, Mavericksi so se vrnili po 22 točkah zaostanka in zmagali. Dallas je Houston z zmago izločil iz boja za uvrstitev v končnico prvenstva. Košarkarjem Dallasa pa gre po drugi strani odlično.

Kyrie Irving FOTO: AP icon-expand

Z 48. zmago so obranili peto mesto v razvrstitvi zahodne konference, ki jim zagotavlja neposredno uvrstitev med moštva, ki se bodo v drugem delu sezone merila za naslov prvaka.

"Velika zmaga in to na veličasten način. Takšne tekme potrebuješ, da ošiliš samozavest pred končnico. Bili smo slabi v prvi in drugi četrtini, nato pa smo se dvigovali. Verjeli smo, da nam lahko uspe preobrat. Tudi takrat, ko je bilo nekaj sekund pred koncem na prvi pogled že vse izgubljeno," je bil po epskem večeru v American Airlines Areni povsem izmučen Irving, ki je po koncu tekme izčrpan in iztrošen skočil v objem Dončiću.

"Vse je dal od sebe. Iztisnil je še zadnje atome moči," je o svojem kolegu iz moštva sprva dejal Irving in nadaljeval: "Objem po tekmi? To je bil objem dveh povsem izmučenih bratov. Vedela sva, da smo dali od sebe prav vse, kar imamo, in bili za to nagrajeni. Lep večer je za nami. Več takšnih," je bil za konec slikovit Irving, ki je v zadnjem obdobju ključni mož Dallasa v končnicah tekme. Zadnja četrtina je rezervirana zanj ...

"Dobro se počutim v tem moštvu. V slačilnici vlada odlično vzdušje in vse to je plod tega. Moje predstave so le posledica dobrega dela in odlične kemije v moštvu."

Dallas Mavericks – Houston Rockets FOTO: Sofascore.com icon-expand

Kidd: To je lepota našega moštva. Nihče nikoli ne popusti

"Gre le za zaupanje in razumevanje, da drug drugemu čuvamo hrbet," je bil po tekmi zelo zadovoljen trener Jason Kidd, ki ni mogel prehvaliti nepopustljivosti Mavericksov. "Ne glede na to, kaj se dogaja, obstaja razumevanje, da igramo drug za drugega. Houston je prikazal svojo najboljšo predstavo, a smo mi izkoristili svoje priložnosti in našli pot do zmage. To je ta lepota, ki krasi našo slačilnico – nihče ni popustil, nihče ni obupal, nihče ni odnehal."

Dallas Mavericks - Houston Rockets FOTO: Sofascore.com icon-expand

Poraz Houstona pomeni tudi, da imajo košarkarji Golden State Warriors, ki so igrali pozneje, zagotovljeno vsaj uvrstitev med najboljših deset moštev na zahodu. Moštva, ki so uvrščena od sedmega do desetega mesta, se bodo po koncu rednega dela za zapolnitev mest v končnici merila na posebnem kvalifikacijskem play-in turnirju.

Dallas Mavericksi so prišli do pomembne zmage v boju za (neposredno) končnico. FOTO: AP icon-expand

Košarkarji Dallasa bodo do konca rednega dela sezone odigrali še štiri tekme. Najprej v sredo zjutraj v gosteh pri že odpisanem moštvu Charlotte Hornets.