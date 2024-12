'Irving? On je pravi vodja, ki v nas vliva samozavest'

Dallas je po bledem uvodu v sezono dvignil svojo formo in na zadnjih osmih tekmah sedemkrat zmagal. Njihovo odličnost potrjuje tudi dejstvo, da je domači trener Will Hardy kljub porazu tekmo označil za "najljubšo v letošnji sezoni" in bil navdušen nad odnosom svojih varovancev. "Bili smo dovolj konkurenčni za zmago, dobri na vseh področjih, razen pri metu. Ta tekma je dokaz, da je razlika, če slabo igraš ali če slabo mečeš. Če bomo v nadaljevanju sezone igrali tako konkurenčno, energično in borbeno, nas v Utahu čaka veliko dobrih stvari."