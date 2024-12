Irving plačal kazni soigralcev, nato nasul 46 točk: 'Pravi vodja je'

Kyrie Irving je zablestel v zadnji četrtini, kjer je dosegel kar 20 točk in moštvo skoraj rešil po 21 točkah zaostanka. A slab začetek obračuna je na koncu bil usoden in Mavericksi so brez Luke Dončića , Derecka Livelyja , Najija Marshalla in P. J. Washingtona doživeli 12. poraz v sezoni. Kljub novemu porazu pa Irvingove predstave v tej sezoni njegovim soigralcem vlivajo ogromno samozavesti pred nadaljevanjem sezone.

"On je gospod četrta četrtina, to je tisto, kar počne. Poskušamo mu dati čim več prostora, da lahko dela in sprejema prave odločitve," je novo odlično predstavo Irvinga opisal Quentin Grimes. Odsotnosti Washingtona, Marshalla in Livelyja so se poznale predvsem v obrambi, saj so Trailblazersi v prvem polčasu dosegli kar 69 točk. Irving je po pretepu Marshalla z Jusufom Nurkićem na zadnjem obračunu s Phoenixom dejal, da bo plačal kazni, ki sta jih s strani lige prejela Washington in Marshall. Irvinga bo lepa gesta stala okoli 308.000 evrov.

"Zagotovo bi lahko opravili boljše delo in poskrbeli, da bi zaostanek bil veliko nižji. Ne želim reči, da je tako velik zaostanek nekaj, kar je značilno za nas, kljub temu pa smo navajeni, da se rešujemo iz globokih lukenj in si zagotovimo priložnosti za zmago. Večina moštev bi obupala, še posebno na drugi zaporedni tekmi. A mi ne obupamo," je po obračunu poskušal pozitivno razmišljati Irving.