Irving po prvi zmagi: Ko se vrne številka 77, bo še bolj zabavno

Kyrie Irving je v dresu Dallas Mavericksov zaigral prvič po prestopu iz Brooklyna. V zmagi proti LA Clippersom je dosegel 24 točk, štiri skoke in pet podaj, po tekmi pa je spregovoril o pričakovanem sodelovanju z Luko Dončićem, ki trenutno zaradi poškodbe ne igra.

Theo Pinson je s Kyriejem Irvingom delil slačilnico med letoma 2018 in 2020, ko je bil član Netsov. "Profesionalec je in odličen košarkar. Privleče toliko pozornosti, da pomaga vsem in zdaj imamo dva igralca, ki pritegneta toliko pozornosti. Rad ga imam, navdušen sem, da je tu," je o novem starem soigralcu dejal Pinson, ki je znan kot velik zabavljač v ekipi Mavsov, proti Clippersom pa je v četrti četrtini dosegel devet točk.

Trener Dallasovih tekmecev Tyronn Lue je po tekmi dal jasno vedeti, kako pomemben člen Mavsov je lahko Irving, saj je bil njegov trener, ko sta s Clevelandom leta 2016 osvojila naslov lige NBA. "Vedel sem, da bo začel odločno, saj je to njegova prva tekma po prestopu. Izjemno spreten je in spreminja smer gibanja bolje kot kdor koli, ki sem ga kdaj videl. Vedeli smo, da ga bomo težko pokrivali. Njihovo celotno moštvo je bilo polno energije in motivacije v prvem polčasu. Po prvi četrtini sem mislil, da jih ne bomo ustavili do konca tekme. Potem smo ga malo bolje pokrivali," je vpliv Irvinga na Maverickse opisal Lue. "To moštvo je z njim drugačno in zanima me, kako bodo videti z njim v kadru," je še dodal.

Tim Hardaway ml. (19 točk), eden petih igralcev Dallasa, ki so presegli mejo 10 točk, je razložil pristop moštva do tekme z novim zvezdnikom: "Ko je prišel na prvi trening, nam je rekel, naj počnemo, kar počnemo in naj ga ne iščemo na silo med tekmo. Občutek imam, kot da je že nekaj časa z nami." Med tekmo je spregovoril tudi Luka Dončić, ki je počival zaradi poškodbe stopala: "Danes je noga veliko bolje. Tekel sem in metal na koš. Veliko bolje se počutim. Danes sva govorila in odlično je, saj se vidi, kako dober je in zabavno bo. Očitno so pričakovanja večja, mi pa moramo poskrbeti, da bo vse delovalo. Verjamem, da bo tako."

Po tekmi je spregovoril tudi Irving, ki je dejal, da mu sodelovanje z novimi soigralci ni tuje. "Kdor se je pozanimal, ve, da sem z Reggijem Bullockom bil istočasno v srednji šoli, Hardawayja redno srečujem, odkar je bil v srednji šoli. S Christianom Woodom sem velikokrat igral med poletnim odmorom. Theo Pinson je igral v Brooklynu. Poznamo se in moramo zgolj žogo spraviti skozi obroč in ustaviti nasprotno moštvo v obrambi, to je to," je razložil nekdanji igralec Brooklyna. "Zadnjih 96 ur je bilo zelo dolgih, zelo malo sem spal," je še dodal nov organizator igre Mavsov.

Irving je tudi napovedal svoje sodelovanje s Slovencem: "Hočem samo igrati in se zabavati. Prepričan sem, da bo vse še bolj zabavno, ko se vrne številka 77. Ni pritiska, da se ves čas pogovarjava. V tem poslu sem že 11 let. Nekoga, ki je tako nadarjen, moraš najprej spoznati in ne želim ničesar početi na silo. Z Luko se veselim zelo inteligentne košarke, preprosto je, ko igraš z nesebičnimi igralci in jih ne moti agresivna igra njihovih soigralcev."

icon-expand Kyrie Irving FOTO: AP