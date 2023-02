Irving poln hvale na Dončićev račun, primerjal ga je z Larryjem Birdom

V zadnjem času je nosil breme uspeha Brooklyna po poškodbi Kevina Duranta, z vodstvom mrežic pa se ni uspel pogoditi glede nove pogodbe. Zaradi tega je tudi zahteval menjavo. To je nato opravil Dallas, ki je v zameno za Irvinga in Morrisa k Nets poslal Doriana Finney-Smitha, Spencerja Dinwiddieja ter tri izbore na naborih v letih 2027 (2. runda) in 2029 (1. in 2. runda).

"Zdaj si želim zgolj igrati košarko, igrati z Dončićem ter uživati v njegovem talentu ter talentu ostalih soigralcev. Želim si, da skupaj delamo na vsem potrebnem in osvajamo naslove," je še dodal Irving.

Irving želi, da bi se počutil spoštovano

Odlični organizator igre sicer velja za zelo kontroverzno figuro ameriške košarke. Zaradi številnih zapletov in komentarjev se je večkrat znašel v nemilosti tako vodstva lige kot ekip, v katerih je igral. Na novinarski konferenci je odgovarjal tudi na tematiko antisemitizma in nespoštovanja, ki ga je čutil od vodilnih mož Brooklyna.

"Želim igrati v klubu, ki me ne zgolj tolerira. Želim, da me obravnavajo na način, da se počutim spoštovano. V času igranja za Brooklyn sem večkrat čutil drugače. Sem velik garač, a nihče ne govori o tem, zgolj o stvareh zunaj parketa. Zdaj želim spremeniti diskurz, da napišem svojo zgodbo ter se osredotočim na stvari, ki jih lahko nadzorujem," je še zaključil Irving.

V karieri ima v 12 sezonah v NBA povprečje 23,3 točke na tekmo ter 5,7 asistence. V tej sezoni je na 40 tekmah za Brooklyn v povprečju dosegel 27,1 točke, 5,1 skoka ter 5,3 podaje na tekmo.