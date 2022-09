Irving se 'požvižga' na milijone: Ostajam neomajen, ne bom se cepil

Kyrie Irving je bil prisiljen izpustiti domače tekme v Brooklynu do konca marca, saj je zdravstveni protokol, ki je do tedaj veljal v New Yorku, necepljenim prepovedoval vstop v telovadnico.

Tridesetletnik je dodal, da je od kluba dobil ultimat, naj se cepi, če želi podaljšanje pogodbe. "Vse bi morali urediti pred trening kampom lansko sezono. In to se preprosto ni zgodilo zaradi moje zavrnitve cepljenja. Enostavno sem moral živeti s tem. To je bila tableta, ki jo je bilo težko pogoltniti," je vztrajal.

Medtem je manager moštva Sean Marks zavrnil izjavo o ultimatu, ki naj bi ga naložili košarkarju. "Gre zgolj za to, da želimo ljudi, ki so zanesljivi in odgovorni. Vsi mi, osebje, igralci, trenerji. Ne gre za to, da bi nekomu postavili ultimat, naj se cepi," je poudaril.

Konec junija je Irving izkoristil možnost, da ostane še eno sezono pri Mrežicah (do junija 2023), kar mu zagotavlja 37 milijonov dolarjev plače.