Irving si v Dallasu želi LeBrona

Kyrie Irving in LeBron James, ki sta leta 2016 kot soigralca pri moštvu Cleveland Cavaliers osvojila naslov prvaka, želita znova združiti moči. In čeprav so ameriški mediji sprva pisali o tem, da naj bi se Jamesu pri Los Angeles Lakersih pridružil Irving, je sedaj dobro obveščeni novinar Shams Charania razkril, da je v Avstraliji rojeni košarkar preveril, ali bi se mu štirikratni prvak lige NBA pridružil v Dallasu.