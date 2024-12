Irving: To je hud udarec za nas. Upam, da se bo tokrat vrnil, ko bo zares pripravljen

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić , ki je to sezono v ligi NBA zaradi težav z zdravjem izpustil osem od Dallasovih 30 tekem, se je na božični tekmi znova poškodoval in moral predčasno s parketa. Če želi ostati v izboru za velike nagrade lige, ne sme manjkati na več kot 17 tekmah v sezoni.

Boston Celtics pa so v domači dvorani doživeli nov poraz. Dallas Mavericks niso imeli veselega božiča. Dončić je pred domačimi navijači proti Minnesoti, ta je na koncu slavila s 105:99, odigral dobrih 16 minut in dosegel 14 točk, preden je v drugi četrtini v bolečinah predčasno odšepal s parketa.

Kot kaže, ima Dončić poškodovano levo mečno mišico, vendar za zdaj še ni znano, za kako resno poškodbo gre. Slovenec je sicer domačo dvorano zapustil na berglah. Po prvih zdravniških pregledih naj bi bil z igrišč odsoten dlje časa, so zapisali pri ameriškem ESPN . Govori se o odsotnosti dobrega meseca, morda celo dveh ...

Več bo znano v kratkem, ko Luka Dončića čaka podrobnejši pregled z magnetno resonanco. "Zagotovo je to udarec za vse nas," je dejal njegov soigralec Kyrie Irving, ki je na tekmi proti Minnesoti dosegel 39 točk. "Molim za Luko, da čim prej okreva. Ne glede na to, kako dolgo bo odsoten, se bomo morali prilagoditi. Takšna je le narava posla. Upajmo, da si bo vzel čas in se vrnil, ko bo zares pripravljen."