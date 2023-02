'Irving v Dallas prinaša 'cirkus' ali odkrit boj za naslov prvaka, sredine ni'

Luka Dončić je pri ekipi Dallas Mavericks v ligi NBA dobil soigralca z zvezdniškim statusom. Novi košarkar Dallasa je postal Kyrie Irving, doslej član moštva Brooklyn Nets. Ameriški mediji so dan po (presenetljivem) poslu razložili zaplet in razplet zgodbe okoli kontroverznega Irvinga. Najmanj, kar je, so poskočile delnice Teksašanov v boju za naslov prvaka lige NBA. Prvi odzivi košarkarskega sveta so, da bo prihod takšnega igralca v navezi s slovenskim superzvezdnikom zagotovo spremenil razmerja moči v ligi. Nekateri že pišejo, da bi lahko Dallas prevzel vlogo prvega favorita na zahodu ...

Kot je že znano, (je) bo Dallas v zameno za Kyrieja Irvinga k mrežicam poslal Doriana Finneyja-Smitha, Spencerja Dinwiddieja, ta je v Brooklynu v preteklosti že igral nekaj sezon, izbor v prvem krogu nabora 2029 ter izbora v drugem krogu naborov 2027 in 2029.

Dallas bo za Irvinga, ko bo prestop potrjen s strani klubov, kar se mora zgoditi pred iztekom prestopnega roka 9. februarja, četrti klub v ligi NBA. Od 2011 do 2017 je igral za Cleveland Cavalierse, od 2017 do 2019 pa za Boston Celticse.

"Težko ukrotljivi branilec po treh letih in pol zapušča Brooklyn. Razočaran, ker v tem času ni uspel priti do laskavega prstana. Veliki trio se je dokončno razbil in Irving išče svojo pot do naslova," med drugim piše dobro obveščeni ESPN, ki dodaja, da je zgodba okoli Irvinga kompleksna in večplastna. "Šele v zadnjem trenutku je bilo znano, da odhaja v Teksas. Pred tem je bil na radarju številnih drugih ekip. Dallas ni bil nikoli med favoriti za usluge Irvinga. Phoenix, Los Angeles Clippersi in Tudi Los Angele Lakersi so bili pred Teksašani, a razplet je bil presenetljiv," dodaja ESPN, ki še sporoča, da je Irving v tej sezoni za Netse v povprečju dosegal 27,1 točke, 5,1 skoka in 5,3 podaje na tekmo.

"K Dallasu prihaja tudi krilni center Markieff Morris, ta je v povprečju v tej sezoni imel 3,6 točke in 2,2 skoka," sporoča ESPN, ki v nadaljevanju izčrpnega teksta sproža vprašanje, kako bo v Dallasu funkcioniral kontroverzni branilec.

Irving, sicer rojen v Melbournu pred skoraj 31 leti, velja za precej kontroverznega igralca. Dolgo časa je bil v nemilosti lige in kluba, saj je zavrnil cepljenje proti covidu-19, v tej sezoni je bil kaznovan z nekaj tekmami prepovedi igranja, saj je promoviral film z antisemitsko tematiko, je pa tudi zagovornik različnih teorij zarote, med drugim je mnenja, da je Zemlja ravna.

"Njegovo znanje seveda nikoli ni bilo vprašljivo. Znano pa je tudi to, da pogosto v slačilnico vnaša nemir. Tudi v klubske hodnike rad pokuka in tudi tam svetuje, kako in kaj," so slikovito predstavili ameriški mediji, ki pa le niso črnogledi. Nekdo se je spomnil ... "Irving je svoj edini prstan osvojil leta 2016, ko je bil član Clevelanda skupaj z LeBronom Jamesom. Takrat se je uklonil strategiji kluba in sprejel vlogo drugega najpomembnejšega igralca ekipe. Kdo ve, morda bi tako ravnal tudi v Dallasu," dodaja ESP, ki špekulira, da je prihod Irvinga v Dallas le začetek "nore košarkarske tržnice", ki se končuje v četrtek.

Medtem so v javnost pricurljale nekatere podrobnosti posla okoli Irvinga. "Naprej je bil v položaju 'pole position' (najboljšem štartnem položaju) Los Angeles Lakersov, ki so, seveda spet ponujali Russella Westbrooka, toda Brooklyn je v paketu želel tudi Austina Reavesa, Maxa Christieja in izbor prve runde na draftu in do dogovora ni prišlo," razčlenja priznani ameriški medij. "Ne samo to, lastnik Netsov Joe Tsai naj ne bi želel poslovati z Jezerniki."

icon-expand Luka Dončić in Kyrie Irving. Še nedavno zagrizena tekmeca, po novem pa soigralca. FOTO: AP

Druga opcija za Irvinga naj bi bila ekipa Phoenix Suns. "Sonca so ponudila Chrisa Paula, Jaeja Crowderja in izbore na draftu, toda Netsi so zavrnili ponudbo Phoenixa." Še najslabše naj bi se odrezali pri Clippersi, ki naj bi poslali neresno ponudbo, ki naj bi bila že v osnovi neresna in posledično zavrnjena. "V zameno za usluge Irvinga so ponudili Luka Kennarda, Terancea Manna in izbor prve runde drafta."

