Irving vodil Boston do dramatičnega slavja

V Milwaukeeju je Giannis Antetokounmpo s 26 točkami, 12 skoki in štirimi podajami predvsem v drugem polčasu poveljeval ekipi Bucks do zanesljive zmage nad Detroit Pistons s 120 : 99. Eric Bledsoe je dodal 27 točk, Khris Middleton pa 24. Obenem so gostitelji učinkovito zaustavili napad Detroita, v katerem je Luke Kennard zadel 19 točk, največ med vsemi. Milwaukee bo skušal tretjo zmago doseči že v noči na nedeljo v Detroitu in se prvič po letu 2001 prebiti v naslednji krog izločilnih bojev. James Harden je v Houstonu dosegel trojni dvojček, 32 točk, 13 skokov in 10 podaj za visoko zmago gostiteljev s 118 : 98 nad Utah Jazz. Chris Paul je za gostitelje zabeležil 17 točk, po eno manj pa PJ Tucker in Eric Gordon .

Najbolj zanimiva tekma večera pa je bila v Bostonu, kjer je Kyrie Irvingprišel do številke 37 v rubriki košev in domači so po preobratu v zadnji četrtini porazili Indiano z 98 : 91. Pacers so zadnjo četrtino začeli z 11 točkami prednosti in so se nadejali izenačenja v seriji, vendar sta Kyrie Irving inJayson Tatum (26) ter njuni soigralci Pacers v zadnjem delu nadigrali z 31 : 12 in na noge spravili občinstvo v dvorani TD Garden. "Današnja zmaga nam je resnično vlila veliko samozavesti, toda sedaj nas čaka gostovanje in vse je še mogoče. Odhajamo namreč v Indianapolis, kjer je vedno težko igrati, pripravljeni smo na vse. Mislim, nas nas čaka prava vojna," je menil Irving, ki je uspešnim metom dodal še šest skokov in sedem podaj.

Bojan Bogdanović je bil s 23 točkami prvi mož gostov, ki so v zadnji četrtini zadeli le štiri mete iz 17 poskusov in izgubili dve ključni žogi v zadnjih 15 sekundah.



Izidi, prvi krog:

- Vzhod:

Boston Celtics – Indiana Pacers 99 : 91

(Boston vodi z 2 : 0 v zmagah)

Milwaukee Bucks – Detroit Pistons 120 : 99

(Milwaukee vodi z 2 : 0 v zmagah)

- Zahod:

Houston Rockets – Utah Jazz 118 : 98

(Houston vodi z 2 : 0 v zmagah)