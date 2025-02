Irving: Z Luko sva stkala posebno vez in prijatelja bova do konca življenja

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks so v najmočnejši košarkarski ligi na svetu v noči na sredo morali priznati premoč zasedbi Philadelphia 76ers. To je bila sploh prva tekma po odhodu Luke Dončića k Los Angeles Lakersom, ki so v primerjavi s teksaško franšizo v mestnem obračunu zlahka odpravili Los Angeles Clipperse. Po porazu dovčerajšnjega Dončićevega delodajalca se je na šokantno menjavo, ki je pretresla košarkarski svet, odzval tudi Lukov dober prijatelj Kyrie Irving.