Irving z 'norim' metom pokopal Denver, Dončić blestel s 37 točkami

Dallas je sanjsko odprl dvoboj z aktualnimi prvaki lige NBA in po uvodnih petih točkah prve violine teksaške franšize Luke Dončića hitro prišel do prvega otipljivejšega vodstva na srečanju (10:3). Že v 3. minuti je strateg Denverja Michael Malone psegel po prvi minuti odmora, kar je več kot očitno predramilo njegove varovance, ki so prestavili v viško prestavo on posledično zelo hitro vzpostavili ravnotežje na parketu nabito polneg American Airlines Centra.

Sredi uvodne četrtine so Nuggets po štirih zaporednih točkah Aarona Gordona prvič na tekmi prešli v vodstvo s 14:12. Denver je v teh trenutkih tekme odlično izkoriščal "pick'n'roll" igro Jamala Murrayja in Nikole Jokića, a tudi Dallas ni zaostajal v tej prvini igre, kjer sta zelo dobro sodelovala Dončić in Dereck Lively. Branilci naslova so do najvišje prednosti prišli minuto in pol pred koncem prve četrtine, ko so povedli s +8 (30:22), a se je Dallas do konca tega dela igre vendarle uspel približati na -4 (34:30).