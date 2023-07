Irving za 115 milijonov še tri leta skupaj z Dončićem

Kyrie Irving je podaljšal do leta 2026.

Kyrie Irving, sicer rojen v Melbournu v Avstraliji pred 31 leti, velja za precej kontroverznega igralca. Dolgo časa je bil v nemilosti lige in kluba, saj je zavrnil cepljenje proti covidu-19. Irving je izpustil več kot 50 tekem z Netsi, ker ni bil cepljen proti okužbi z novim koronavirusom.

Pred prihodom v Dallas je bil kaznovan z nekaj tekmami prepovedi igranja, saj je promoviral film z antisemitsko tematiko, je pa tudi zagovornik različnih teorij zarote, med drugim je mnenja, da je Zemlja ravna.

Dallas je za Irvinga četrti klub v ligi NBA. Od 2011 do 2017 je igral za Cleveland Cavalierse, od 2017 do 2019 pa za Boston Celticse, nato je bil v sezonah od 2019 do 2023 član Brooklyn Netsov.