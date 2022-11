Irving zaradi podpore antisemitskemu filmu suspendiran

Komisar lige NBA Adam Silver je dejal, da je razočaran, da se Irving ni opravičil za nespametno objavo. Sta pa tako Irving kot klub v sredo podarila po 500.000 dolarjev (511.000 evrov) za organizacije, ki želijo izkoreniniti sovraštvo v skupnostih. Toda po četrtkovi novinarski konferenci je klub suspendiral Irvinga za najmanj pet tekem brez plačila. "V zadnjih dneh smo večkrat poskusili delati s Kyriejem in mu poskusili pomagati razumeti škodo in nevarnost njegovih besed in dejanj, ki so se začela z njegovim širjenjem filma, ta vsebuje zelo zaskrbljujoče antisemitsko sovraštvo," so pri Brooklynu zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da so bili še enkrat razočarani, ko je imel Irving novo priložnost na druženju z mediji za zanikanje antisemitskih prepričanj. "Toda ni prvič, ko je imel takšno priložnost in se ni izjasnil," so dodali in pojasnili, da so takšna dejanja proti vrednotam, ki jih zagovarja njihova organizacija.