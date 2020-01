Irving zaradi tragedije ni zmogel igrati, Neymar proslavljanje zadetka posvetil Kobeju

Vidno pretreseni košarkarji so na večini tekem otvorili obračun s tem, da so v čas številki 24, ki jo je nosil Bryant, pustili, da se v prvih dveh napadih izteče igralnih 24 sekund. Na tekmi med Washingtonom in Atlanto pa je Trae Young, junak večera s 45 točkami in 14 podaji, nosil majico s številko osem v čast in spomin preminulega Bryanta. V prvem napadu so Hawksi osem sekund čakali na svoji polovici, s čimer so izgubili žogo zaradi prepočasnega prenosa žoge na drugo polovico igrišča – s tem so hoteli počastiti številko 8.