Irving že v Dallasu, danes se bo Mavericksom pridružil na treningu

Vodstvo ekipe Dallas Mavericks je v svoje vrste pripeljalo zloglasnega Kyrieja Irvinga z enim samim ciljem: da bo Luki Dončiću pomagal do osvojitve naslova prvakov lige NBA. "Zmagoval je z vsemi ekipami," je o odmevni okrepitvi dejal trener Dallasa Jason Kidd . "Verjamemo, da bomo z njegovim talentom in izjemnimi sposobnostmi boljši, kar potrebujemo. Verjamemo, da se bomo z njegovim prihodom lahko borili za osvojitev naslova."

30-letni organizator igre, ki je leta 2016 s Clevelandom v tandemu z LeBronom Jamesom osvojil šampionski prstan, se bo skupaj z Markieffom Morrisom Mavericksom danes pridružil na treningu v Los Angelesu. V kolikor bo vse potekalo po načrtih, bosta oba iz srede na četrtek ponoči po našem času na voljo proti Clippersom.

V mestu angelov se bo ekipi pridružil tudi Dončić, ki je doma okreval po poškodbi pete, a bo po besedah Kidda obračun proti Clippersom izpustil.

23-letni slovenski superzvezdnik bo na tekmi All Star čez dva tedna nastopil skupaj z novim soigralcem. "Prvič bomo Mavsi imeli na tekmi All Star dva igralca v začetni postavi. To je zelo vznemirljivo. Najlažje je govoriti o negativnih plateh, a bodimi pozitivni in poglejmo, kaj vse je storil na in izven parketa in takšen je naš pristop," je o kontroverznem Irvingu še dejal strateg Mavericksov.

Irving, ki bo zaradi menjave od Netsov v skladu s pogodbo prejel dva milijona ameriških dolarjev bonusa, bo za Dallas igral s številko 2 na dresu.