Irving ostaja pri Brooklynu

"Običajni ljudje vodijo svet, tisti, ki si drznejo biti drugačni, pa nas vodijo v jutri. Odločil sem se ostati. Vidimo se jeseni," je 30-letni branilec, ki bo s Kevinom Durantom lovil naslov prvaka NBA, povedal za The Athletic. Irving je v zadnjih treh letih za Nets odigral le 103 tekme zaradi poškodb in drugih okoliščin, med drugim tudi zaradi tega, ker ni bil cepljen proti covidu-19. Javnost je kljub temu od dvojca Durant-Irving pričakovala veliko, a je ekipa razočarala. V zadnji sezoni je redni del končala s 44 zmagami in 38 porazi, v prvem krogu končnice pa jo je gladko izločil Boston.

Irving je v minuli sezoni na 29 tekmah v povprečju dosegal 27,4 točke, 5,8 podaje, 4,4 skoka in 1,4 ukradene žoge na tekmo. Podobno povprečje ima tudi v celotnem obdobju pri Brooklynu. Slednji je v prejšnji sezoni Jamesa Hardna poslal v Philadelphio za Bena Simmonsa, ki pa zaradi poškodbe hrbta ni igral. Če pa se bo Avstralec po poškodbi vrnil na pričakovano raven, bodo "mrežice" spet med ožjimi kandidati za prvaka.